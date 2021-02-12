Instagram будет удалять аккаунты пользователей, допустивших оскорбления в личной переписке

Администрация социальной сети Instagram объявила, что будет навечно блокировать и удалять аккаунты пользователей, замеченных в оскорбительных высказываниях в личной переписке, говорится в блоге компании (принадлежит Facebook).

До сих пор за оскорбления, разжигание ненависти и т. п. администрация соцсети временно блокировала аккаунты пользователей, теперь учетные записи будут отключаться навсегда.

Если пользователь заведет фейковый аккаунт, чтобы обойти запрет на личные сообщения с оскорблениями, его тоже заблокируют.

Такое решение соцсеть приняла после скандала в Великобритании, где футболистов начали травить и высказывать им расистские оскорбления в личных сообщениях после проигрыша одного из матчей.