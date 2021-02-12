На Южном Урале полицейского задержали по подозрению в злоупотребление полномочиями

В Троицке сотрудника полиции подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый в 2020 г. оказывал покровительство своему родственнику, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности за реализацию немаркированных табачных изделий.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящий момент полицейский задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.