В Свердловской области на металлургическом заводе обнаружили снаряд противотанковой пушки

В копровом цеху Северского трубного завода в Полевском рабочие обнаружили 100-мм снаряд противотанковой пушки. О подозрительной находке сотрудники сразу сообщили в дежурную часть управления Росгвардии по Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, снаряд был найден случайно, во время разгрузки вагона с металлоломом. На место выехала группа разминирования. К вызову также присоединились кинолог с минно-розыскной собакой из инженерно-технического отделения екатеринбургского ОМОН.

Специалисты обследовали предмет, заключив, что снаряд не представляет опасности, так как внутри нет взрывчатого вещества и взрывателя. Найденный предмет передали сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы.