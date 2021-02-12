12 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Снаряд противотанковой пушки (2021) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области на металлургическом заводе обнаружили снаряд противотанковой пушки

В копровом цеху Северского трубного завода в Полевском рабочие обнаружили 100-мм снаряд противотанковой пушки. О подозрительной находке сотрудники сразу сообщили в дежурную часть управления Росгвардии по Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, снаряд был найден случайно, во время разгрузки вагона с металлоломом. На место выехала группа разминирования. К вызову также присоединились кинолог с минно-розыскной собакой из инженерно-технического отделения екатеринбургского ОМОН.

Снаряд противотанковой пушки(2021)|Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Специалисты обследовали предмет, заключив, что снаряд не представляет опасности, так как внутри нет взрывчатого вещества и взрывателя. Найденный предмет передали сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы.

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В Свердловской области на металлургическом заводе обнаружили снаряд противотанковой пушки

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Теги: снаряд, пушка, Росгвардия, Металлургический завод



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