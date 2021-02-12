12 Февраля 2021
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Политика В России
Мюнхенская конференция по безопасности (2015) | Фото: rg.ru

Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин выступал на конференции в 2007 году. Как напоминает Regnum, на конференции в 2020 году выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мюнхенская конференция в этом году состоится 19−20 февраля. На ней выступят лидеры США, Китая, главы Европейской комиссии и НАТО, генеральный секретарь ООН.

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Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности

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Теги: владимир путин, мюнхенская конференция



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