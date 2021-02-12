Директор Центра развития туризма Свердловской области ушла в отставку

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова покинула свою должность. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Губернатор Евгений Куйвашев удовлетворил прошение Тукановой об уходе с поста руководителя центра. В четверг, 11 февраля, глава региона вручил ей знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Куйвашев поблагодарил Туканову за работу, способствующую продвижению туристского потенциала Среднего Урала.

По некоторым данным, чиновница покинет регион и продолжит свою карьеру в Башкирии.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 году Центр развития туризма Свердловской области под руководством Эльмиры Тукановой стал призером национальной премии "Russian Event Awards".