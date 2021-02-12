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Политика В России
Голосование 13 сентября (2020) | Фото: vk.com/Sergon Malkovich

СМИ: членов избиркомов научат правильно общаться с избирателями

12 февраля Российский центр обучения избирательным технологиям проведет вебинар для избирательных комиссий.

Мероприятие будет посвящено их имиджу. Лекцию прочитает политтехнолог Алена Август. Члены избиркомов узнают, как правильно разъяснить россиянам тонкости работы избирательной системы, чтобы они, в свою очередь, "поменьше постили фейков" о голосовании на пеньках и в багажниках.

Также во время мероприятия будут донесены особенности взаимодействия с журналистами.

Также Август намерена объяснить членам комиссий, что делать, если в комиссию ворвется "войско подготовленных подростков".

Как говорят эксперты, имиджевые проблемы избиркомов связаны с недопуском кандидатов к выборам и скандалами при подсчете голосов, а образ и поведение главы комиссии вряд ли изменят отношение жителей России, столкнувшихся с несправедливостью, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, близкая к Администрации президента России ассоциация "Независимый общественный мониторинг" пригласила к сотрудничеству партии для обучения их наблюдателей перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре текущего года.

Планируется обучить около 200 тыс. человек, чтобы закрыть ими все избирательные участки для максимальной легитимности результатов выборов.

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СМИ: членов избиркомов научат правильно общаться с избирателями

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Теги: избиркомы, выборы, Госдума



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