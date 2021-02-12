12 Февраля 2021
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Нижневартовск, дорога открыта знак (2021) | Фото: администрация Нижневартовска

Десятки километров трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск введут в эксплуатацию в 2021 году

В текущем году продолжается работа на трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей Югры, планируется ввести в эксплуатацию 60 км дороги. На участке от Тобольска до Сургута могут построить до четырех полос движения.

Кроме того, в текущем году планируется капитально отремонтировать более 100 км федеральных трасс с расширением проезжей части с двух до четырех полос. В нормативное состояние будет приведено более 300 км дорог.

В конце прошлого года губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" сообщил, что трасса Тюмень – Ханты-Мансийск частично станет четырёхполосной, а также рассказал о строительстве развязки в районе Тюменской Слободе.

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Десятки километров трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск введут в эксплуатацию в 2021 году

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Теги: трасса, дорога, Тюмень



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