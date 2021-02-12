В Екатеринбурге в ДТП погибли два человека

В Екатеринбурге случилось смертельное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, авария случилась 11 февраля в 22 часа 25 минут на 4 км автодороги на ТЭЦ. Водитель "Daewo Nexia", двигаясь со стороны ЕКАДа выехал на "встречку" и столкнулся с грузовой автомашиной "Volvo". В результате аварии погибли 24-летний водитель и 52-летний пассажир "Daewo".

На месте ДТП инспектором дорожного надзора установлены дефекты дорожного покрытия в виде понижения обочины относительно проезжей части на 6,5 см, а также наличие снежного наката на проезжей части.

В этот же день в Екатеринбурге от огня пострадали три автомобиля. Днем поступил сигнал о пожаре на улице Бориса Ельцина. На площади в 12 кв.м сгорел автомобиль Ford Focus, также огнем были повреждены кузова Hyundai Solaris и Daewoo Nexia.