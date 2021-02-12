Черногория разрешила ввоз "Спутника V"

Власти Черногории одобрили покупку вакцины от COVID-19 "Спутник V" российского производства.

Ввоз препарата разрешен по закону, который позволяет импортировать лекарства в чрезвычайных случаях. Массовая вакцинация в Черногории пока не началась. В стране коронавирус был выявлен больше чем у 10% населения, пишет "Коммерсант".

Ранее разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовали в официальном аккаунте Twitter документальное подтверждение заявки на регистрацию вакцины в Евросоюзе.