12 Февраля 2021
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Сергей Собянин (2020) | Фото: twitter.com

Собянин: Ожидается дальнейшее улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

Московский мэр Сергей Собянин отметил продолжающееся улучшение эпидемической ситуации в городе на фоне эпидемии коронавируса и выразил надежду, что тренд сохранится.

По его словам, если произойдет новый всплеск заболеваемости COVID--19, он не станет критичным. "…И мы его переживем и дальше будем выходить из пандемии…", - отметил глава города в эфире телеканала "Россия 24".

Как сообщалось, в Москве в ближайшие месяцы можно будет отменить ограничения по коронавирусу, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наблюдается положительная динамика по снижению количества заболевших, а также по количеству госпитализаций.

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Собянин: Ожидается дальнейшее улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

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Теги: Собянин, Москва, коронавирус



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