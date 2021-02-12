Дуров сообщил о рекламе в Telegram

Мессенджер Telegram не будет использовать персональные данные для таргетирования рекламы.

Как заявил создатель программы Павел Дуров в своем блоге, пользователи смогут отключить отображение рекламы. Он отметил, что осознанно приватные объявления — это хороший способ для владельцев каналов монетизировать свои усилия. По словам предпринимателя, также ведется разработка систем пожертвований и платных подписок на каналы.

При этом отмечается, что рекламы в личных чатах не будет.

Ранее мессенджер Telegram позволил пользователям устройств переносить историю переписки из WhatsApp, Line и других аналогичных приложений.