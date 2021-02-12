Bellingcat и The Insider: сотрудники спецслужб из расследования Навального могли отравить Кара-Мурзу

The Insider и Bellingcat опубликовали материал, согласно которому, сотрудники спецслужб России, ранее фигурировавшие в расследованиях предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального, могут быть причастны к попыткам отравления журналиста Владимира Кара-Мурзы.

В расследования приводятся доказательства пребывания фигурантов в тех пунктах, где находился Кара-Мурза накануне отравления.

В мае 2015 года господин Кара-Мурза был госпитализирован в Москве с подозрением на сердечный приступ, однако перед началом операции на сердце врачи пришли к выводу, что имеют дело с интоксикацией. Позже Кара-Мурза заявил, что он уверен в преднамеренном отравлении. Российская судмедэкспертиза отравление не подтвердила, хотя зарубежные лаборатории зафиксировали в организме журналиста превышение нормы содержания ряда тяжелых металлов, пишет "Коммерсант".

Владимир Кара-Мурза умер в 2019 году на 60-м году жизни. Он работал на РГТРК "Останкино" и НТВ, был ведущим информационной программы на RTVi. Также он вел авторские передачи на "Эхе Москвы" и "Радио Свобода".