Bellingcat и The Insider: сотрудники спецслужб из расследования Навального могли отравить Кара-Мурзу

12 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Владимир Кара-Мурза (2013) | Фото:lichnosti.net

Bellingcat и The Insider: сотрудники спецслужб из расследования Навального могли отравить Кара-Мурзу

The Insider и Bellingcat опубликовали материал, согласно которому, сотрудники спецслужб России, ранее фигурировавшие в расследованиях предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального, могут быть причастны к попыткам отравления журналиста Владимира Кара-Мурзы.

В расследования приводятся доказательства пребывания фигурантов в тех пунктах, где находился Кара-Мурза накануне отравления.

В мае 2015 года господин Кара-Мурза был госпитализирован в Москве с подозрением на сердечный приступ, однако перед началом операции на сердце врачи пришли к выводу, что имеют дело с интоксикацией. Позже Кара-Мурза заявил, что он уверен в преднамеренном отравлении. Российская судмедэкспертиза отравление не подтвердила, хотя зарубежные лаборатории зафиксировали в организме журналиста превышение нормы содержания ряда тяжелых металлов, пишет "Коммерсант".

Владимир Кара-Мурза умер в 2019 году на 60-м году жизни. Он работал на РГТРК "Останкино" и НТВ, был ведущим информационной программы на RTVi. Также он вел авторские передачи на "Эхе Москвы" и "Радио Свобода".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Bellingcat и The Insider: сотрудники спецслужб из расследования Навального могли отравить Кара-Мурзу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Кара-Мурза, спецслужбы, отравление, журналисты, Навальный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.07.2019 12:55 Мск Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети