Путин рассказал, когда привьется от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин не исключает, что сделает прививку вакциной "Спутник V" от COVID-19 после консультации с врачами.

Как ожидается, он сделает это в конце лета или начале осени, так как ему придется много ездить, заявил глава государства во время встречи с руководителями российских СМИ.

При этом Путин отметил, что не намерен "обезьянничать" и делать прививку специально перед телекамерами, пишет "Коммерсант".

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован в 23 странах.