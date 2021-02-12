Расстрелявший коллег в метро экс-полицейский признан виновным

Суд присяжных заседателей признал виновным бывшего полицейского Алексея Смирнова, который в 2019 году расстрелял своих коллег на станции метро "Рязанский проспект» в Москве.

Также он признан достойным снисхождения, что означает, что обвиняемый не может получить пожизненный срок, сообщает ТАСС.

18 сентября 2019 года Смирнов получил от гражданина Киргизии, у которого не оказалось при себе документов, 2 тыс. руб. Сотрудники отдела собственной безопасности попытались предъявить доказательства взятки, тогда Смирнов выхватил пистолет и открыл огонь. Один полицейских был убит, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

В 2020 году в Воркуте сотрудник полиции расстрелял коллег. В здании отдела полиции были обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД. По горячим следам задержан подозреваемый в их убийстве – силовик из этого же ОМВД.