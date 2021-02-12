12 Февраля 2021
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Логотип соцсети TikTok. (2020) | Фото: TikTok

Видео в TikTok довело хабаровского майора до увольнения

Майора полиции в Хабаровске уволили со службы из-за видео в TikTok.

В нем женщина в полицейской форме порочила честь сотрудников органов внутренних дел, посчитали в УМВД региона. Видеоролик майорскими погонами появился в соцсети появился 10 февраля. Героиней ролика в полицейской форме строила гримасы на камеру.

По результатам служебной проверки сотрудницу было решено уволить.

Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом, сообщает телеканал "360".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что считает, что извлечение прибыли – главная цель владельцев интернет-платформ, для которых соцсети – это просто бизнес. Такую точку зрения он выразил во время общения с финалистами конкурса "Учитель года".

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Видео в TikTok довело хабаровского майора до увольнения

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Теги: TikTok, Хабаровск, полиция



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