Видео в TikTok довело хабаровского майора до увольнения

Майора полиции в Хабаровске уволили со службы из-за видео в TikTok.

В нем женщина в полицейской форме порочила честь сотрудников органов внутренних дел, посчитали в УМВД региона. Видеоролик майорскими погонами появился в соцсети появился 10 февраля. Героиней ролика в полицейской форме строила гримасы на камеру.

По результатам служебной проверки сотрудницу было решено уволить.

Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом, сообщает телеканал "360".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что считает, что извлечение прибыли – главная цель владельцев интернет-платформ, для которых соцсети – это просто бизнес. Такую точку зрения он выразил во время общения с финалистами конкурса "Учитель года".