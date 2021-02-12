Бюро "Яблока" поддержало статью Явлинского о Навальном

Федеральное бюро партии "Яблоко" большинством голосов поддержало позицию основателя партии Григория Явлинского, которую он изложил в статье об оппозиционере Алексее Навальном.

Против этого никто не проголосовал: 14 членов бюро выступили "за", один воздержался. "Оппозиция не должна быть платформой для популистов и радикалов, разжигающих ненависть и вражду", — сообщили в "Яблоке". Члены бюро партии выступили против "травли, злобы и агрессии" в отношении Явлинского после публикации его колонки о Навальном, сообщают "Открытые медиа".

Явлинский ранее жестко раскритиковал Навального. На своем сайте политик разместил программную статью, в которой осудил методы политической борьбы оппозиционера. По словам Явлинского, "политическое направление Навального — это популизм и национализм", а все его расследования они ориентированы на "разжигание примитивной социальной розни". Как считает Явлинский, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях.