В Челябинске ищут виновников массовых сбросов в реку Миасс. Под подозрением как всегда "Мечел" и "Фортум"

Экологи Челябинска сообщили о вопиющих фактах загрязнения реки Миасс, снабжающей жизненно важные для города водохранилища. Общественники, обследовав пока лишь короткий промежуток водного объекта, уже выявили несколько точек сброса сточных вод. Вся информация направлена в региональное Минэкологии, а специалисты ждут подробного анализа химического состава стоков и их источников. Несмотря на отсутствие детализированных данных, эксперты напоминают, что основными загрязнителями воды в Челябинске традиционно выступают предприятия группы "Мечел" и станции "Фортума". В свою очередь, население высказывает недоверие к заключаемым правительством экосоглашениям с крупными компаниями из-за их закрытости.

Челябинская экологическая организация "АнтиСМОГ" начала серию исследований водных объектов, расположенных на территории Челябинска на предмет несанкционированных сбросов канализационных вод, или промышленных стоков предприятий. Пока общественники провели обследования только участка реки Миасс. По итогу рейда на участке, протяженностью около двух километров, было обнаружено восемь стоков пока неустановленного состава и происхождения.

"Исследование квадрокоптером с тепловизионным оборудованием началось с предприятия "Союзпищепром", ТРК "Мегаполис", Краеведческого музея, и на коротком участке, протяженностью около километра было обнаружено четыре сброса жидкости неизвестного происхождения. Что именно, на данном этапе сказать невозможно, но на этих участках фиксируется плюсовая температура воды. Следующей исследуемой точкой стал поселок Мелькомбинат, за ТРК "Родник", на этом участке тепловизионным оборудованием было зафиксировано три сброса в Миасс. Еще один крупный сток был обнаружен в районе улицы Российская. Общественники сделали отбор проб для лабораторных исследований, на основании которых можно будет сделать вывод о качестве воды", - сообщили в общественной организации.

Отметим, что Миасс является главной водной артерией мегаполиса: на реке находится сразу два водохранилища: Аргазинское и Шершневское. По данным управления Роспотребнадзора РФ, река Миасс используется в качестве объекта питьевого водоснабжения первой категории, однако сбросы сточных вод серьезно осложняют ситуацию с качеством питьевой воды.

Исполнительный директор "АнтиСМОГа" Евгений Маленкин пояснил Накануне.RU, что общественники продолжат исследование водных объектов Челябинска.

"Данных о конкретных загрязнителях пока нет. Информация о химсоставе и источниках появится позже. Пока мы запросили информацию у регионального минэкологии. Тем не менее, от местных жителей уже получена дополнительная информация о местах несанкционированных сбросов. Мы были шокированы сообщениями, есть сведения о вопиющих фактах. Жители указывают локацию в центре города, в которой машинами сливают жидкость прямо в воду", - уточнил Евгений Маленкин.

Накануне.RU обратилось за комментарием в министерство экологии Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию со сбросами сточных вод в питьевую артерию Челябинска. Ответ ведомства будет опубликован отдельно.

По данным общественников, основными загрязнителями водных объектов в Челябинске являются горно-металлургический холдинг ПАО "Мечел", генерирующая компания ПАО "Фортум" и МУП "ПОВВ". Напомним, в конце прошлого года компания проиграла Росприроднадзору суд о сбросах в реку Миасс. Тогда "Мечелу" пришлось заплатить 142 млн рублей. Более того, во время недавнего визита в Челябинск, вице-премьер Виктория Абрамченко назвала компанию основным загрязнителем города и потребовала установить за ее деятельностью строгий контроль со стороны надзорных органов.

Сегодня, в ходе форма "Экоинжиниринг 3.0" представитель "Мечела" озвучил доклад, согласно которому, до 2024 года планируется снизить выбросы на 73%. А до 2026 предприятие обещает полностью перейти на замкнутый цикл. По мнению экологов, такие временные рамки слишком растянуты и нужно рассматривать вопрос либо об их сокращении, либо о переносе наиболее вредоносных производств за черту города.

Что касается "Фортума", энергетическая компания сейчас судится с Министерством промышленности региона в попытке обязать ведомство предоставить в аренду озеро Первое для сброса сточных вод. Речь идет почти о 3,4 млн кубометров в течение ближайших пяти лет.

Как следует из отчета Минэкологии за 2019 год, в реке Миасс и связанным с ним водохранилищах наблюдается многократное превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) различных химических веществ. В основном фиксируется превышению по цинку, оксиду азота, марганцу. В отдельных случаях ПДК превышаются в десятки раз.

Отметим, что правительство региона заключает экологические соглашения с крупнейшими загрязнителями. К документу присоединились все основные промышленные площадки региона. Однако доступ общественности к условиям соглашения власти ограничивают. Перечень мероприятий и планируемых инвестиций не раскрывают ни чиновники, ни сами компании. Такая политика вызывает недоверие граждан к действенности прилагаемых мер.