11 Февраля 2021
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хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Российские хоккеисты обыграли Финляндию на Шведских играх

Матч первого тура Шведских игр Еврохоккейтура окончился победой Российской Сборной против команды Финляндии.

Открыл счет наш хоккеист Артем Минулин на 14-ой минуте игры. Уже через 3 минуты Иван Чехович забил вторую шайбу. Первую шайбу со стороны финнов забросил Ере Иннала на 34-ой минуте, однако на 43-ей, Владимир Бутузов вновь увеличил разницу в счете.

Несмотря на то, что на 60-ой минуте матча Юусу Пуустиннен забросил заключительную шайбу, Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Следующий матч запланирован на 13 февраля в 18.00 по мск. Россияне выйдут против Швеции. 14 февраля российская Сборная встретится на льду с Чехией в 14.00.

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Российские хоккеисты обыграли Финляндию на Шведских играх

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Теги: хоккей, Сборная России, Финляндия, Шведские игры



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