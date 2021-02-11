11 Февраля 2021
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9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, медали, награды, ордена (2020) | Фото: Накануне.RU

Российским ветеранам выплатят более 83 миллионов рублей из резервного фонда РФ

Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", получат от государства по 75 тыс. руб. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, из резервного фонда в Минфин страны в этом году будет направлено 83 млн 175 тыс. руб.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", - написано в распоряжении.

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Российским ветеранам выплатят более 83 миллионов рублей из резервного фонда РФ

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Теги: ветераны, выплаты, резервный фонд, Путин



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