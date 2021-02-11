Российский десант: армия ЦАР при помощи специалистов из РФ дошла до границы с Камеруном

Армия Центральноафриканской Республики (FACA) при поддержке российских инструкторов, оказывающих консультационную помощь правительственным силам, заняла погранпереход Кантонье на границе с Камеруном.

Это стало итогом успешной контрнаступательной операции против боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», поддерживаемой Францией и Чадом. За месяц правительственным войскам удалось перехватить инициативу и отбить важнейшую транспортную артерию, связывающую Банги с Камеруном.

Российские инструкторы, как утверждает местное издание Corbeau News, десантировались в расположенном возле границы городе на вертолете. Одновременно с воздушной-десантной операцией в Кантонье вошли правительственные силы: контроль над населенным пунктом был восстановлен с течение часа.

Специалисты из Российской Федерации находятся на территории Центральноафриканской Республики по приглашению властей: инструкторы обучают местные силовые структуры и консультируют руководство по вопросам планирования и проведения войсковых операций. Ранее некоторые СМИ связывали находящихся в ЦАР специалистов с российской «ЧВК Вагнера».