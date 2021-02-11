11 Февраля 2021
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Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Президент США завершил строительство стены на границе с Мексикой

Финансирование строительных работ стены на границе США и Мексики прекращено. Об этом говорится в письме президента штатов Джо Байдена спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси. Помимо этого президент отменил режим чрезвычайной ситуации, который ввел его предшественник Дональд Трамп в феврале 2019 г.

По словам самого Джо Байдена, объявление режима ЧС на южной границе было необоснованным, поскольку являлось инструментом к упрощенной схеме выделения федерального финансирования в регион. Сейчас же деньги налогоплательщиков больше не будут вкладываться в строительство стены. Для этого президент поручил тщательно пересмотреть все ресурсы, которые ранее были направлены на реализацию проекта.

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Президент США завершил строительство стены на границе с Мексикой

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Теги: Байден, стена, Мексика, финансирование



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