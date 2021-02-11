11 Февраля 2021
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Донбасс, Украина, ВСУ, войска (2017) | Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Европарламент предупредил о возможном ужесточении санкций против России из-за Донбасса

Европарламент принял резолюцию с призывом к Еврокомиссии и Внешнеполитической службе ЕС урегулировать конфликт на Донбассе. Как говорится в документе, необходимо найти политические решения на востоке Украины.

Помимо этого, депутаты также призвали ЕС подготовиться к ужесточению санкций против РФ, в случае необходимости. На данный момент главными целями являются: усиление мер доверия, получение мандата на развертывание миротворческой миссии ООН и содействие ЕС в проведении местных выборов.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что, Евросоюз может ввести санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг суда над политиком Алексеем Навальным. Для этого может быть задействован новый механизм, который предусматривает ограничительные меры за нарушения прав человека.

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Европарламент предупредил о возможном ужесточении санкций против России из-за Донбасса

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Теги: Европарламент, Донбасс, Россия, санкции



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