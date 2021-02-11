11 Февраля 2021
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Биткоин, валюта (2014) | Фото:tjournal.ru

Биткоин второй раз за неделю побил собственный рекорд стоимости

Только за прошедшие сутки биткоин побил свой прежний рекорд, подорожав сразу на 4%. На данный момент криптовалюта оценивается в 47,8 тыс. долларов или свыше 3,5 млн руб.

Напомним, что это уже второй раз за неделю, когда стоимость биткоина достигает исторического максимума. Во вторник его стоимость выросла с 42 тыс. до 47 тыс. долларов США. Резкие изменения стали последствиями новой инвестполитики Tesla – компания объявила о вложении в криптовалюту $1,5 млрд.

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Биткоин второй раз за неделю побил собственный рекорд стоимости

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Теги: биткоин, криптовалюта, рекорд



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