Максим Топилин ушел с должности главы Пенсионного фонда РФ

Сразу три источника в федеральном правительстве сообщили об отставке главы Пенсионного фонда РФ Максима Топилина, сообщает Коммерсантъ, со ссылкой на инсайдеров. По их словам сегодня Топилин сам объявил о своем уходе сотрудникам фонда.

Источники в ПФР заявили, что увольнение главы фонда напрямую связано с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов, а сам же Топилин "не вписался в команду нынешнего правительства".

В ПФР информацию источников комментировать отказываются. Да и официального подтверждения об отставке тоже пока нет. Неизвестно и кто, может занять место главы фонда.

Напомним, что Максим Топилин занимает свою должность с 22 января 2020 г. До этого, с 21 мая 2012 года занимал пост министра труда и социальной защиты в правительстве Дмитрия Медведева.