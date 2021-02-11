Атака клонов: эксперты оценили шансы партий на успех на предстоящих выборах в Госдуму

Лозунги парламентских партий становятся похожи до степени смешения, электоральные "бабушки" уходят от КПРФ к "Единой России", а "Справедливая Россия" с Захаром Прилепиным хочет претендовать на второе место на думских выборах этого года. К таким выводам пришли участники круглого стола на тему: "Базовые ценности: какие партии соответствуют ожиданиям избирателей?" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Главным поводом для обсуждения стало исследование электоральных настроений от Всероссийского центра изучения общественного мнения. Социологи выяснили, что в целом запросы граждан по ценностям унифицированы, и у сторонников разных политических сил они не слишком-то различаются: это решение проблем здравоохранения, образования, производства, обеспечение жильем, расширение социальных гарантий. Ценностями-аутсайдерами стали защита традиционных ценностей, запрос на политическую реформу, условия для ЗОЖ. Впрочем, некоторые отличия все же есть. Так, сторонники "Единой России" в приоритет ставят обороноспособность страны, для сторонников КПРФ здравоохранение важнее, чем для электората других партий.

Эксперты оценили и влияние пандемии. По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, очень велик сейчас запрос на пользу, справедливость и заботу. Он добавил, что партийная система воспринимается населением как вторичная по отношению к исполнительной власти.

"У некоторых партий сливаются "продукты" не только по смыслу, но и по формулировкам. Это вызывает опасение, смогут ли партии показать, чем они отличаются друг о друга", - говорит директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он, впрочем, считает, что на этом фоне однообразности идей партии могут выделиться делом. И тут преимущество у "Единой России", которая в период пандемии смогла реализовать как минимум один реальный проект – привлечение волонтеров. По мнению Чеснакова, избиратели могут оценить это.

Большая дискуссия развернулась вокруг внесистемных и непарламентских партий, в том числе новых, которые будут пытаться заявить о себе. Многие из них будут бороться за либеральный электорат, но тут эксперты начали гораздо более широкую дискуссию по поводу того, есть ли шансы у либерализма в целом в современной цивилизации. Политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов считает, что "либерализм не мертв, он еще поборется, отстаивая свои ценности".

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко описал запрос непарламентского электората фразой "давайте вернемся домой": это и настрой на индивидуализм, интересы человека, благополучие людей, приоритет внутренней политики, недовольство вмешательством государства в экономику и бизнес. По его мнению у партий, которые смогут убедить таких избирателей в своей силе, будет реальный шанс на победу.

Отдельная дискуссия развернулась по поводу объединения "Справедливой России" с "Патриотами" и, главное, с неоднозначным проектом "За правду" Захара Прилепина. Минченко считает, что это радикализирует СР, партия таким образом уступает нишу партии развития, новых технологий, уходя в радикально-наступательные ряды, завязанные на внешнюю политику. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко полагает, что это может негативно отразиться на рейтингах эсеров: "Агрессивность Прилепина, его позиция путинского хунвейбина может оттолкнуть ядерный электорат СР". Впрочем, в самой "Справедливой России" склонны видеть в объединении плюсы и ссылаются на свежую социологию: рейтинги партии на новостях об объединении выросли с 5-6 до 10%. Руководитель центрального аппарата партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев даже заявил, что СР видит для себя хорошим результатом думских выборов второе место. По его оценке, "Единая Россия" и "Справедливая Россия" "наиболее полно отвечают на базовые запросы и ценности российского общества. Они представляют собой подавляющее большинство российского общества". Спойлером КПРФ "Справедливая Россия" себя считать отказывается.

Бондаренко полагает, что "почти весь российский электорат – левый". Он указал на данные опроса ВЦИОМ, согласно которым среди сторонников "Единой России" нашлось больше адептов патернализма, чем среди сторонников компартии. "Бабушки-старушки" уже давно голосуют за ЕР", - полагает эксперт.