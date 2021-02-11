11 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
протест медиков скорой, аутсорсинг, водители, скорая помощь нижнего тагила (2020) | Фото: Тагил за перемены

На помощь водителям нижнетагильских "скорых" пришел адвокат, известный по делу о "мусорной реформе"

В рядах противников аутсорсинга "скорой помощи" в Нижнем Тагиле пополнение: на помощь водителям и медикам пришел адвокат Марат Ганиев, известный по делу о "мусорной реформе".

"В нашем полку прибыло. С нами теперь Ганиев Марат Альбертович. Был с ним на встрече и с его коллегами. Они будут нам помогать всячески. Положительный опыт больших крупных дел у него уже есть. Наглядный пример – в Санкт-Петербурге на днях", - рассказал водитель СМП №3 Дзержинского района Михаил Смольников.

Напомним, апелляционный суд в Санкт-Петербурге поддержал активистов из уральского города Нижний Тагил, выступавших за пересмотр нормативов накопления отходов. В прошлом году инициативная группа "Тагил за перемены" подала в суд на РЭК Свердловской области с требованием пересмотреть данные нормативы. По сведениям активистов, в результате независимого исследования оказалось, что установленные регулятором нормативы кратно отличаются в большую сторону. РЭК установила норматив в 33,586 кг на человека в месяц, в то время, как независимый замер показал, что на одного жителя приходится только 7,2 кг.

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На помощь водителям нижнетагильских "скорых" пришел адвокат, известный по делу о "мусорной реформе"

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Теги: Аутсорсинг, скорая помощь, Нижний Тагил, Ганиев



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