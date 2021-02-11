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Политика Свердловская область Уральский ФО
Роспотребнадзор (2017) | Фото: tourweek.ru

Переборщили с хлоркой: Роспотребнадзор огласил итоги проверки детского сада, двое воспитанников которого заболели кишечной инфекцией

Стали известны итоги проверки сотрудниками Роспотребнадзора детского сада № 472 в Екатеринбурге . Ранее поступала информация о том, что у двоих воспитанников детского учреждения диагностировали кишечную инфекцию. В наше издание с информацией обратились обеспокоенные родители малышей. Как передает корреспондент Накануне.RU, в ДОУ не нашли серьезных нарушений.

Из отклонений от норм было лишь превышенное содержание хлорки в месте приготовления пищи.

Также специалисты выяснили, что оба случая кишечной инфекции не связаны друг с другом, так как дети посещают разные группы.

«В ходе эпидрасследования, проведенного специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, выяснилось, что два случая заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада 472 не связаны друг с другом (дети посещают разные группы). В ходе проверочных мероприятий обнаружены нарушения к приготовлению дезинфицирующего средства на пищеблоке и в групповых (завышенные концентрации дезвещества). Однако на распространение заболеваемости это нарушение не повлияло», - отметили в контролирующем ведомстве.

Директор детского сада Анастасия Бондаренко заявила, что хлорки оказалось много, потому что сотрудники сада усердно мыли все вокруг, ожидая проверку.

«Что касается превышенного содержания хлорки на пищеблоке, то это действительно означает, что мы все отмывали. У нас производилась в это время заключительная дезинфекция. При первых же признаках кишечной инфекции нужно сообщать нам об этом в детский сад. Потому что это невероятно важно. Одна из основных задач, - это сохранение жизни и здоровья детей. Мы не враги вам, а хотим сотрудничать. Призываю родителей сотрудничать. Потому что у них может быть один или два ребенка, а у меня сотни и за каждого мы несем ответственность. Кстати, после приезда Роспотребнадзора все сотрудники нашего детского сада сдали тесты на норовирус. Но, если бы у кого – то из них он был найден, то нам бы уже позвонили», - заключила управленец.

Ранее наше СМИ писало о том, что детскому саду было вынесено предписание со стороны Роспотребнадзора.

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Переборщили с хлоркой: Роспотребнадзор огласил итоги проверки детского сада, двое воспитанников которого заболели кишечной инфекцией

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Теги: детский сад, кишечная инфекция, Екатеринбург, Роспотребнадзор



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