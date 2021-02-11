11 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
военный медик, врач, медик, коронавирус, больница, защитный костюм (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

В Челябинской области только в четырех городах останутся ковидные базы

Только в четырех городах Челябинской области останутся ковидные базы. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на встрече с избранными главами муниципальных образований, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Ковидные базы останутся только в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске. Во всех остальных муниципалитетах больницы вернутся в плановый режим работы.

Напомним, в период пикового роста заболеваемости в регионе было открыто 7 тыс. 150 коек. Работало 29 госпитальных баз и 24 базы долечивания. 1 февраля вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что количество ковидных коек в регионе уменьшено до 4 тыс. 201. коек долечивания – 570. При этом свободный коечный фонд остается 23%.

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В Челябинской области только в четырех городах останутся ковидные базы

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Теги: коронавирус, ковидная база, больница,



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