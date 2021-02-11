В Челябинской области только в четырех городах останутся ковидные базы

Только в четырех городах Челябинской области останутся ковидные базы. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на встрече с избранными главами муниципальных образований, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Ковидные базы останутся только в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске. Во всех остальных муниципалитетах больницы вернутся в плановый режим работы.

Напомним, в период пикового роста заболеваемости в регионе было открыто 7 тыс. 150 коек. Работало 29 госпитальных баз и 24 базы долечивания. 1 февраля вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что количество ковидных коек в регионе уменьшено до 4 тыс. 201. коек долечивания – 570. При этом свободный коечный фонд остается 23%.