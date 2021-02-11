11 Февраля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

На счета спикера пермской гордумы наложен арест

На счета исполняющего обязанности пермской городской думы Дмитрия Малютина наложен арест. Информация об этом опубликована в базе данных федеральной судебных приставов, передает корреспондент Накануне.RU.

Дмитрий Малютин, УФСПП(2021)|Фото: fssp.gov.ru

Согласно данным картотеки арбитражных дел, арест по исполнительному листу наложен на денежные средства на счетах Малютина, а также "денежные средства, которые будут поступать в будущем (в дальнейшем) на его счета в пределах заявленных требований о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности пределах суммы 38,5 млн руб.".

Решение было принято в рамках дела о банкротстве компании "КМК-Проминвест". Заседание суда по делу состоялось еще осенью 2020 г.

В материалах дела говорится, что эта компания незаконно занижала налоговую базу, а сам бизнес был переведен на аффилированных лиц. Также сообщается, что с 15 до 23 июня 2016 года Малютин перевел на своего сына два земельных участка в Полазне, два машиноместа в ЖК "Виктория" и квартиру площадью 187 кв. м в этом же доме.

В настоящий момент разбирательства в рамках процедуры банкротства компании продолжаются. Получить комментарий Дмитрия Малютина не удалось.

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На счета спикера пермской гордумы наложен арест

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Теги: Дмитрий Малютин, спикер гордумы, арест счетов



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