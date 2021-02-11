11 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинца будут судить по обвинению в манипулировании рынком ценных бумаг с извлечением дохода в 139 млн рублей

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в манипулировании рынком ценных бумаг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2015-2017 гг. трейдер неправомерно используя пароли доступа третьих лиц к специализированному программному комплексу для организации участия в биржевых торгах, совершил серию взаимосвязанных сделок купли-продажи акций пяти коммерческих организаций – эмитентов ценных бумаг. В результате этих операций он незаконно получил доход в сумме свыше 139 млн руб.

Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд города для рассмотрения по существу.

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Челябинца будут судить по обвинению в манипулировании рынком ценных бумаг с извлечением дохода в 139 млн рублей

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Теги: суд, трейдер, уголовное дело,



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