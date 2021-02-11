Таксист Яндекс.Go из Нижнего Тагила выгнал сестер, громко хлопнувших дверью авто

Жительницы Нижнего Тагила столкнулись с неадекватным поведением таксиста, пытавшегося выгнать сестер за то, что они громко хлопнули дверью авто.

Как рассказывает сама участница событий, сегодня она с младшей сестрой вызвала такси от сервиса Яндекс.Go, чтобы уехать домой от бабушки. Спустя время подъехал молодой мужчина на серебристой Skoda Rapid. Предположительно, таксист является бывшим сотрудником полиции, уволенным по отрицательным мотивам.

Изначально водителю не понравилось, как сильно одна из сестер хлопнула дверью, на что он обратил внимание в грубой форме. Девушка извинилась и посоветовала просить пассажиров заранее бережно относиться к машине или повесить предупреждение. По всей видимости, данный факт сильно разозлил таксиста, он остановился посреди дороги, вышел из авто и стал выгонять своих пассажирок.



"Когда он увидел, что я снимаю его на телефон, то несколько раз попытался его выхватить из моих рук, при этом выражаясь нецензурной бранью. Я попросила его не материться, потому что в машине сидит моя несовершеннолетняя сестра, но его это не остановило и он дальше продолжил оскорблять меня", - рассказывает участница произошедшего.

Побоявшись агрессивного поведения мужчины, сестры вышли из авто. Из-за сильного холода, у старшей разрядился телефон, и потому тагильчанкам пришлось искать того, кто мог бы вызвать для них другое такси прямо на улице. По словам девушки, она уже обратилась в службу поддержки Яндекс.Go с жалобой на хамское поведение их сотрудника.