Бюджет Красноярского края может недополучить около 20 млрд рублей из-за штрафа "Норникелю"

Бюджет Красноярского края может недополучить около 20 млрд рублей из-за того, что суд взыскал с "дочки" "Норникеля" 146,177 млрд рублей компенсации ущерба за аварию на норильской ТЭЦ-3.

"Если штраф будет выплачен компанией и отнесен на себестоимость, то в конечном итоге это может привести к существенным потерям краевого бюджета. Порядка, по разным оценкам, от 18 до 19 млрд рублей", - заявил первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко.

Чиновник попросил депутатов отложить обсуждение обращения к главе "Норникеля" Владимиру Потанину, пишет "Интерфакс".

Напомним, Законодательное собрание Красноярского края намерено потребовать от Потанина выплатить компенсацию ущерба за аварию под Норильском из личных средств. Речь идет о более 140 млрд рублей, которые должна заплатить компания "Норильский никель".

Ранее Красноярский арбитражный суд почти полностью удовлетворил иск Росприроднадзора, который требовал взыскать с "дочки" "Норникеля", на которой произошла авария, 147 млрд рублей. В "Норильско-Таймырской энергетической компании" оценили ущерб, нанесенный природе, всего в 21 млрд рублей и хотели самостоятельно устранять последствия. В "Норникеле" заявили, что в течение месяца подадут апелляцию на решение суда.