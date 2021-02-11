В Екатеринбурге не будут останавливать движение во время работ на развязке у "Калины"

Во время работ по реконструкции транспортной развязки у концерна "Калина" в Екатеринбурге не будет остановки движения. Об этом заявил заместитель главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин

Как рассказал он в эфире программы "Акцент" телекомпании ОТВ, в ближайшее время будет проведен тендер на заключение контракта по реконструкции транспортного кольца у "Калины".

"Следующий этап – разработка подрядчиком рабочей документации, и уже во втором полугодии мы рассчитываем начать реализацию этого значимого для уральской столицы объекта. К слову, движение транспорта сохранится на весь период работ. Будут локальные перекрытия, а новые дополнительные полосы появятся рядом с уже действующими. Таким образом, движение на время строительства не будет приостановлено", - пообещал Бирюлин.

Напомним, в феврале прошлого года власти Екатеринбурга утвердили проекты планировки и межевания территории развязки у "Калины". Речь идет о реконструкции транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

В проект были включены предложения, озвученные местными жителями. Стоит отметить, что реконструкция у "Калины" входит в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга.