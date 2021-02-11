СМИ: Террористы готовят боевиков для совершения преступлений на уличных акциях

Террористы, подконтрольные террористической группировке "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), готовят боевиков для атак на массовых уличных акциях в городах России.

По данным ТАСС, соответствующую информацию получили силовики.

Сообщается, что лидеры организации начали подготовку опытных рекрутов с российским гражданством или завербованных в соседних странах на совершение терактов.

Ранее координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал акцию "Любовь сильнее страха", которая намечена на ближайшее воскресенье. Она пройдет в ином формате. Митингующих призывают вечером 14 февраля выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах или зажечь свечи.