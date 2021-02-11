Обманутые пайщики Среднего Урала пожаловались в прокуратуру на бездействие ее сотрудников

Обманутые пайщики КПК Первый, Первый Уральский и Первый Северный во главе со своим юристом Константином Акимовым обратились в прокуратуру Свердловской области с жалобой на ее же сотрудников. По мнению членов кооператива, со стороны прокуратуры и следственного управления царит бездействие и лоббирование интересов Валерия Бикбулатова.

Как сообщили Накануне.RU Константин Акимов, сегодняшний день для подачи жалобы был выбран неслучайно: поступила информация, что сейчас в свердловской прокуратуре проходит московская проверка, а потому шанс быть замеченными возрастает.

"Я надеюсь, что как только поменяется руководство, а оно у нас сейчас поменяется, в прокуратуру нашу Свердловскую все-таки придет очень грамотный человек, хочется на это надеяться, который, возможно, придаст несколько иную оценку нашему делу и развернет его в нужное направление, - рассказывает Акимов, отметив, что срок рассмотрения жалобы – 30 дней. – Надеемся, что на жалобу отреагируют. Хотя бы перестанут лоббировать интересы Бикбулатова, потому что сейчас не получается даже возбудить административное судопроизводство по элементарным фактам: он (Бикбулатов) нам в течение года не передает документы, имущество, не передал ни одной табуретки. Я уж не говорю о другом имуществе. Но у нас прокуратура не видит состава административного правонарушения. То есть они его даже оштрафовать не могут. Или не хотят".

На данный момент, как пайщики, так и их защита, даже не рассчитывают на скорое изменение ситуации: впереди много судов, которые продлятся не один год. Хуже всего обстоят дела с ГУ МВД Свердловской области, которое отказывается предоставлять пайщикам необходимые документы для взыскания дебиторской задолженности.



"В МВД начали выдавать пайщикам документы для фотографирования, но без доступа к кассовой книге, с которой и возможно выйти в суды общей юрисдикции для взыскания задолженности. Простым языком: нам препятствуют а возвращении наших долгов. Если мы выйдем в суд без документов, подтверждающих факт передачи денежных средств, мы этот суд проиграем", - объясняет юрист.

По его словам, следователи опрашивают пайщиков за 2009-2011 гг., которые вносили денежные средства, в то время, как необходимо опросить тех, которые брал денежные средства начиная с 2016 г. и кому их не вернули. По его мнению, следователи делают это "для галочки", чтобы в конечном итоге заявить об, условно, 30 тыс. опрошенных, которых на деле и не нужно опрашивать. Причина в том, что пайщики 2009-2011 гг. как вложили, так и вернули свои деньги, да еще и с процентами, а потому их просто нельзя назвать "обманутыми". На все у полиции и прокуратуры один аргумент: "Тайна следствия".

Не опрашивают и кассиров бывших кооперативов, которых пайщики считают прямыми соучастниками преступления. Согласно выпискам, предоставляемым ПАО "Сбербанк" самим пайщикам, известны как ФИО данных лиц, так и то, что регулярно на их счета переводилось до 500 тыс. руб..

В ближайшее время Константин Акимов совместно с обманутыми пайщиками собирается обратиться в полицию для привлечения к ответственности кассиров бывших кооперативов. В случае игнорирования со стороны ГУ МВД, юрист намеревается вновь обратиться в прокуратуру с жалобой о бездействии.