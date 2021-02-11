На Ямале подделали подписи жителей при отсрочке капремонта

В Надыме найдены поддельные подписи в протоколах общих собраний собственников жилья, об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Решением общего собрания собственников жилья запланированный в 2020 г. капитальный ремонт систем водоснабжения многоквартирных домов №№ 20 и 20/1 по Ленинградскому проспекту и № 1 по ул. Геологоразведчиков Надыма был перенесён на 2021 г.

Как оказалось, часть жителей проголосовала против, однако их мнение в протоколе не отражено. При этом, среди поддержавших перенос оказались те, кто не принимал участия в голосовании.

В результате прокурорской проверки следователи возбудили три уголовных дела по статье "Подделка официального документа".