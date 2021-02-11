Мутко предложил свернуть льготную ипотеку в регионах, где сильно выросли цены на новостройки

Глава корпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко считает, что в регионах, где цены на новостройки поднялись не сильно, льготную ипотеку под 6,5% можно продлить.

Планово программа, уже один раз продленная, перестанет действовать 1 июля этого года. И сейчас в правительстве идут споры о целесообразности дальнейшего продления программы. В частности, против выступает ЦБ: глава регулятора Эльвира Набиуллина не разговорила, что эта программа должна быть строго ограничена во времени, иначе она вызывает рост цен на рынке новостроек и перегревает рынок.

Инфляцию видит и Мутко. "Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает", - заявил он в интервью телеканалу РБК.

По оценкам ДОМ.РФ, рост цен более чем на 19% нивелирует выгоды от программы, в выигрыше будет застройщик и банк, но не покупатель. По мнению Мутко, если в "перегретых" регионах остановить программу, то застройщики сами начнут снижать цены.