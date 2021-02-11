11 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
Новостройка в Верх-Исетском районе Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Мутко предложил свернуть льготную ипотеку в регионах, где сильно выросли цены на новостройки

Глава корпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко считает, что в регионах, где цены на новостройки поднялись не сильно, льготную ипотеку под 6,5% можно продлить.
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Планово программа, уже один раз продленная, перестанет действовать 1 июля этого года. И сейчас в правительстве идут споры о целесообразности дальнейшего продления программы. В частности, против выступает ЦБ: глава регулятора Эльвира Набиуллина не разговорила, что эта программа должна быть строго ограничена во времени, иначе она вызывает рост цен на рынке новостроек и перегревает рынок.

Инфляцию видит и Мутко. "Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает", - заявил он в интервью телеканалу РБК.

По оценкам ДОМ.РФ, рост цен более чем на 19% нивелирует выгоды от программы, в выигрыше будет застройщик и банк, но не покупатель. По мнению Мутко, если в "перегретых" регионах остановить программу, то застройщики сами начнут снижать цены.

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Мутко предложил свернуть льготную ипотеку в регионах, где сильно выросли цены на новостройки

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Теги: виталий мутко, дом.рф, льготная ипотека, рост цен, новостройки



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