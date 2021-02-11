В Челябинске активиста НОД оштрафовали за участие в акции сторонников Навального

В Челябинске активиста НОД Сергея Ворончихина привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированной акции сторонников Навального.

31 января на несанкционированной акции Ворончихин вступил в словесную перепалку со сторонниками Навального. Его задержали сотрудники полиции.

Суд признал его виновным по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетировани). Он оштрафован на 10 тыс. руб.

Напомним, 23 и 31 января в Челябинске прошли несогласованные акция сторонников Навального. По данным омбудсмена Юлии Сударенко, на несанкционированном шествии 31 января были задержаны 128 человек, из них 16 – несовершеннолетние. После акции протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).