11 Февраля 2021
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продуктовый прилавок, продукты, магазин (2018) | Фото: tvc.ru

Электронные продуктовые карты для нуждающихся могут появиться в Новосибирске

В Новосибирске в 2022 году могут появиться электронные продуктовые карты для нуждающихся, сообщает пресс-служба городского Совета депутатов.

"Предложение возникло потому, что около 8% людей, по опросам общественного мнения, говорят о том, что им не хватает средств даже на еду", - заявил зампредседателя Совета депутатов Антон Тыртышный.

Мэрия Новосибирска обеспечивает малоимущих граждан продуктовыми наборами, но, по словам Тыртышного, состав такого набора фиксированный, а это значит, что каким-то людям часть продуктов может быть не нужна, а на что-то у них может быть аллергия.

Депутаты приняли решение создать рабочую группу, на заседаниях которой в течение года будет прорабатываться этот вопрос.

Ранее Минпромторг РФ выступил с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян, ежемесячно перечисляя им денежные средства, на которые они смогут купить продукты здорового питания. Согласно проекту документа, на помощь смогут рассчитывать беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях социальной сферы.

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Электронные продуктовые карты для нуждающихся могут появиться в Новосибирске

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Теги: Электронные продуктовые карты, Новосибирск



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