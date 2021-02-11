В Перми из-за ненадлежащей уборки снега возбуждено уголовное дело

В Перми возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащей уборки снега. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации.

Он обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей.

С января по февраль прошлого года обвиняемый, у которого был контракт на проведение работ по благоустройству в микрорайоне "Вышка-2" не обеспечил надлежащее выполнение работ по противогололедной обработке объекта. В итоге женщина получила травму позвоночника на лестнице, расположенной на остановке общественного транспорта "Промкомбинат" по ул. Соликамская.

Уголовное дело направлено в суд.