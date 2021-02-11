11 Февраля 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Перми из-за ненадлежащей уборки снега возбуждено уголовное дело

В Перми возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащей уборки снега. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации.

Он обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей.

С января по февраль прошлого года обвиняемый, у которого был контракт на проведение работ по благоустройству в микрорайоне "Вышка-2" не обеспечил надлежащее выполнение работ по противогололедной обработке объекта. В итоге женщина получила травму позвоночника на лестнице, расположенной на остановке общественного транспорта "Промкомбинат" по ул. Соликамская.

Уголовное дело направлено в суд.

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В Перми из-за ненадлежащей уборки снега возбуждено уголовное дело

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Теги: травма позвоночника, уголовное дело, уборка снега



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