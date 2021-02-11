Украинские врачи готовятся к увольнению из страха перед британской вакциной - экс-депутат Рады

11 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР Украина
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Украинские врачи готовятся к увольнению из страха перед британской вакциной - экс-депутат Рады

Многие украинские врачи, работающие в скорой помощи, пишут заявления на увольнение, лишь бы не прививаться британской вакциной AstraZeneca. Об этом написал экс-депутат Рады Алексей Журавко.
Читайте также:

Он сообщил, что "заявлений уже очень много". Руководство же сотрудников пока не увольняет.

"Врачей не обманешь. Они знают, что такое вакцина AstraZeneca и какие побочные эффекты от нее. Чаще всего с летальным исходом, и это многократно подтверждалось на территории Европы и США. Даже украинские СМИ написали, что эта вакцина для бедных. Ее даже ограничивают в Европе", - написал Журавко.

Материал под названием "Вакцина для бедных. Какую версию AstraZeneka везут в Украину и почему ее ограничивают в ЕС" на днях опубликовало издание "Страна". В ноябре The Guardian писала, что эта вакцина больше подходит для бедных стран, так как ее эффективность около 70%. А в Австралии медики вообще призывали отказаться от этой вакцины.

Депутат Рады от оппозиции Илья Кива, который ранее занимал русофобскую позицию, но позже изменил взгляды, заявил на "России 1", что Запад использует население Украины как "подопытных кроликов, на которых ставят эксперименты".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в республике российских вакцин. Украинские власти заявляют, что не допустят российские вакцины, даже если их одобрят в ЕС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украинские врачи готовятся к увольнению из страха перед британской вакциной - экс-депутат Рады

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, вакцина, AstraZeneca



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети