Украинские врачи готовятся к увольнению из страха перед британской вакциной - экс-депутат Рады

Многие украинские врачи, работающие в скорой помощи, пишут заявления на увольнение, лишь бы не прививаться британской вакциной AstraZeneca. Об этом написал экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Он сообщил, что "заявлений уже очень много". Руководство же сотрудников пока не увольняет.

"Врачей не обманешь. Они знают, что такое вакцина AstraZeneca и какие побочные эффекты от нее. Чаще всего с летальным исходом, и это многократно подтверждалось на территории Европы и США. Даже украинские СМИ написали, что эта вакцина для бедных. Ее даже ограничивают в Европе", - написал Журавко.

Материал под названием "Вакцина для бедных. Какую версию AstraZeneka везут в Украину и почему ее ограничивают в ЕС" на днях опубликовало издание "Страна". В ноябре The Guardian писала, что эта вакцина больше подходит для бедных стран, так как ее эффективность около 70%. А в Австралии медики вообще призывали отказаться от этой вакцины.

Депутат Рады от оппозиции Илья Кива, который ранее занимал русофобскую позицию, но позже изменил взгляды, заявил на "России 1", что Запад использует население Украины как "подопытных кроликов, на которых ставят эксперименты".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в республике российских вакцин. Украинские власти заявляют, что не допустят российские вакцины, даже если их одобрят в ЕС.