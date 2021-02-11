11 Февраля 2021
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Общество Москва
Реанимация (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве пациентка со 100-процентным поражением легких вылечилась от COVID-19

Врачи столичного НИИ скорой помощи им. Склифосовского выходили пациентку, у которой было 100-процентное поражение легких коронавирусом.

"Я не могла готовить, стоять, говорить. Чувствовала, что не хватает кислорода", - цитирует женщину Telegram-канал "Москва о важном".

Не сообщается, сколько пациентке лет, но до госпитализации она, несмотря на ужасную слабость, долгое время занималась самолечением, чем усугубила свое состояние. В итоге КТ выявила у нее 100-процентное поражение легких.

Специалистам потребовалось почти три недели, чтобы стабилизировать состояние и перевести пациентку из реанимации в палату. Одновременно с основной терапией она проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации (ГБО).

В стационаре женщина провела два месяца.

В конце января похожая история произошла в Челябинске, но там ситуация осложнялась беременностью пациентки с полным поражением легких.

Бригада центра медицины катастроф доставила на вертолете женщину на 27 неделе беременности в родильный дом ОКБ-2 Челябинска. Она была в крайне тяжелом состоянии. За жизнь женщины и ребенка врачи боролись в течение месяца и им это удалось - на свет появился мальчик Женя.

Заместитель главврача по акушерству и гинекологии ОКБ-2 Екатерина Воропаева рассказала, что это был особый случай. Ситуация критическая, прогнозы были не самые хорошие. Однако врачам удалось выходить женщину и ее ребенка. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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В Москве пациентка со 100-процентным поражением легких вылечилась от COVID-19

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Теги: поражение легких, пневмония, коронавирус



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