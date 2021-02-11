11 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
(2016) | Фото:

Суд в Киеве отменил переименование Московского проспекта в проспект Бандеры

Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение горсовета от 7 июля 2016 года о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.
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Также признано незаконным переименование улицы Суворова в улицу Михаила Омеляновича-Павленко - организатора нацистской дивизии СС "Галичина".

Сегодняшнее решение суда приветствовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он процитировал слова Омеляновича-Павленко, который, сообщая о создании дивизии СС "Галичина", написал 5 мая 1943 года из Праги, что это радостная весть, а закончил восклицанием: "Гейль Гитлер!" (Долинский опубликовал скан документа).

До этого история с переименованием уже имела развитие. Летом 2019 года тот же суд принял решение о незаконности переименования, но вскоре апелляционный суд Киева отменил это решение. Скорее всего, неонацистские силы на Украине не смирятся и продолжат бороться против исторической памяти народа. Так, известный неонацист Игорь Мосийчук уже заявил, что решение о восстановлении прежних названий окончательно принято не будет - это не позволит сделать новая апелляция.

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Суд в Киеве отменил переименование Московского проспекта в проспект Бандеры

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Теги: Украина, переименование, Степан Бандера



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