"Приятно": Путин похвалил новую администрацию США за продление договора СНВ-3

Владимир Путин сегодня провел встречу с Советом безопасности России. Глава государства предложил обсудить "шаги, направленные на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружением в целом".

В начале встречи президент похвалил команду Джо Байдена за совпадение слов с делами. "Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнерам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение", - заявил Путин.