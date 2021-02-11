11 Февраля 2021
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Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

"Приятно": Путин похвалил новую администрацию США за продление договора СНВ-3

Владимир Путин сегодня провел встречу с Советом безопасности России. Глава государства предложил обсудить "шаги, направленные на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружением в целом".

В начале встречи президент похвалил команду Джо Байдена за совпадение слов с делами. "Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнерам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение", - заявил Путин.

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"Приятно": Путин похвалил новую администрацию США за продление договора СНВ-3

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Теги: совет безопасности, владимир путин, снв-3



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