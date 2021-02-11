Песков не ответил на вопрос о назначении Мезенцева госсекретарем Союзного государства

В Кремле отказались комментировать информацию о том, что президенты РФ и Белоруссии обсуждали возможность назначения российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева на должность госсекретаря Союзного государства.

Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, "мы никогда не комментируем кадровые дела", передает "Интерфакс".

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что 77-летний Григорий Рапота в ближайшее время уйдет в отставку с поста государственного секретаря Союзного государства в ближайшее время.

Бывший иркутский губернатор, экс-сенатор Дмитрий Мезенцев был назначен российским послом в Белорусии в апреле 2019 года. В 2013-2015 годах он был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.