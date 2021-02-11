В Нижневартовске по нацпроекту за 200 миллионов отремонтируют три участка дорог

В Нижневартовске запустили карту ремонта дорог. В 2021 г. на деньги национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" будет отремонтировано три участка дорог, на эти цели выделено более 200 млн руб., сообщили Накануне.RU в мэрии.

На улице Интернациональная (от Индустриальной до Зимней) работы выполнит местная компания "Нижневартовскдорсервис". Протяженность полотна, подлежащего ремонту, - 2,1 км. На работы выделено более 80 млн руб. Предстоит сделать фрезерование, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, пандусов и нанесение дорожной разметки термопластиком. Использование термопластика вместо традиционной краски позволяет улучшить сразу несколько показателей качества разметки. Срок службы увеличивается примерно в четыре раза. Кроме того, эта технология позволяет сделать разметку более заметной.

Улицк Ленина (от Индустриальной до Кузоваткина) отремонтирует нижневартовская организация "Премьердорстрой". Протяженность дорожного полотна, подлежащего ремонту, - 1 км. Стоимость контракта – более 38 млн руб. На эти деньги будет выполнено фрезерование, двухслойное асфальтобетонное покрытие, пандусы и дорожная разметка термопластиком.

На Ханты-Мансийской (участок длиной 1,6 км от Омской до Интернациональной) ремонтом займётся АО "ГК "Северавтодор". Стоимость контракта – более 77 млн руб. Помимо стандартного объема работ предусмотрен и ремонт тротуаров. Начало ремонта здесь, как и на остальных участках, предварительно запланировано на апрель, если установится хорошая погода.

Устройство асфальтобетонного покрытия на всех объектах 2021 года будут производить с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16). По условиям контрактов, подрядчик берет на себя гарантийные обязательства на четыре года с момента сдачи объекта (один год – разметка). В случае, если позднее возникнут нарекания к качеству асфальтобетонного покрытия подрядчик будет обязан их исправить за свой счёт.