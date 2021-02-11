По итогам несанкционированных акций в январе и феврале возбуждено 90 уголовных дел - МВД

Полиция и СКР сегодня выступили с очередным предупреждением об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных массовых акциях.

В МВД, вероятно, предлагают гражданам изучать маршруты движения несанкционированных шествий, чтобы потом обходить их стороной. "Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Во избежание конфликтов рекомендует руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

В СКР предупредили о том же самом: "Участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы. Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление".

В полиции добавили, что по итогам несанкционированных акций в январе и феврале было возбуждено 90 уголовных дел.