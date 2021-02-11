В центре Екатеринбурга вспыхнули три иномарки

В четверг в центре Екатеринбурга от огня пострадали три автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре на улице Бориса Ельцина в уральской столице. На площади в 12 кв.м сгорел автомобиль Ford Focus, также огнем были повреждены кузова Hyundai Solaris и Daewoo Nexia.

В тушении были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Пожар был потушен в течение семи минут.

Точная причина возгорания машин сейчас устанавливается.