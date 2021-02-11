11 Февраля 2021
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надувная лодка стрелы колония (2016) | Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

США подарили Украине надувные лодки

В Одессе состоялась торжественная церемония передачи американцами украинским военным 20 бронированных внедорожников и 84 надувных лодок. Об этом сообщает в "Твиттер" посольство США на Украине.
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"Это проявление преданности США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - заявило посольство.

В ответ Миноброны Украины с не меньшей преданностью сообщило, что это подтверждает, что Украина не одна борется против России, а "США - надежный партнер и друг".

В соцсетях в основном отреагировали с сарказмом. Журналист Юрий Ткачев написал, что при этом должно охватывать чувство гордости, а "иначе вы вата". Депутат Рады Александр Дубинский, против которого США ввели санкции и которого из-за этого выгнали из "Слуги народа", написал, что он извиняется, "но для национальной безопасности чрезвычайно важны и весла к резиновым лодкам".

"Можно ли их как-то нам передать, чтобы не грести руками? Нижайше благодарим Вас", - закончил Дубинский.

Журналистка закрытого недавно независимого от украинских властей телеканала NewsOne (что США поддержали) Лана Шевчук задалась вопросом: "После надувных лодок когда ждать надувных баб?"

Напомним, еще во время предвыборной кампании в США Джо Байден обещал более энергично помогать Украине в борьбе против России и даже пригрозил поставкой смертоносного оружия.

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США подарили Украине надувные лодки

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Теги: Украина, США



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