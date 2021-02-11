В Челябинске один человек погиб в ДТП с автобусом

В Челябинске водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с автобусом

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня днем на улице Электродный завод 2/1.

По предварительной информации, водитель Лады Гранта не справился с управлением, машину занесло, и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЛиАЗ.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. Никто из пассажиров автобуса не пострадал

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.